Български загуби на Световното по бадминтон до 19 години в Кайро

Българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на Световното първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Георги Рупцов отстъпи пред Адитя Киран (ОАЕ) с 6:15, 10:15, Теодор Митев пред Кевин Ян (Канада) с 10:15, 7:15, а Патрик Димитров пред Мехмед Джан Торемис (Турция) с 5:15, 22:15.

При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елифнур Демир (Турция) с 3:15, 11:15, номер 22 Елена Попиванова от Елза Хоу Хон (Мавриций) с 15:3, 6:15, 8:15.

Утре за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки девойки и двойки юноши.

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