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Томи Пол детронира Вашеро и Шанхай ще има нов шампион

  • 12 окт 2026 | 22:34
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Томи Пол детронира Вашеро и Шанхай ще има нов шампион

Шанхайският турнир от сериите "Мастърс 1000" гарантирано ще има нов шампион през 2026 година. Защитаващият титлата си от миналия сезон Валентан Вашеро приключи участието си в третия кръг (1/16-финали) след загуба от 15-ия поставен Томи Пол с 6:4, 6:2. С този успех американецът прекъсна серията от 8 поредни победи на монегаска в китайския мегаполис и си осигури място на 1/8-финалите.

Отпадането на Вашеро подчертава яркия контраст спрямо неговия сензационен възход през 2025 година. Тогава той влезе в основната схема като квалификант под №204 в света и сътвори една от най-големите изненади в историята на ATP, превръщайки се в най-ниско класирания шампион на турнир от категория "Мастърс 1000", след като на финала надделя над братовчед си Артур Риндернеч. Силните му изяви през настоящия сезон, включително полуфиналите в Монте Карло и Токио, го изкачиха до рекордния за него №14 в ранглистата. Загубата в Шанхай обаче означава загуба на точките от миналогодишната титла и той пада с 18 позиции до №32 в световната ранглиста.

В двубоя срещу Пол монегаскът не успя да намери познатия си ритъм на сервис. Американецът демонстрира отличен контрол върху играта и много силен ретур, което му позволи да затвори първия сет с 6-4, а във втория да установи пълен dominанс за крайното 6-2. Пол се класира за 1/8-финалите в Шанхай за трети път в кариерата си, където негов съперник ще бъде белгиецът Зизу Бергс.

С отпадането на защитаващия първенец Вашеро, в борбата за трофея в Шанхай остават само двама бивши шампиони в схемата — Даниил Медведев (триумфирал през 2019 г.) и Хуберт Хуркач (победител от 2023 г.). Това гарантира оспорвана развръзка в оставащата фаза от надпреварата.

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