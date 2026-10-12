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Коляното на Яник Синер ще бъде поверено на "Снежния магьосник"

  • 12 окт 2026 | 16:30
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Коляното на Яник Синер ще бъде поверено на "Снежния магьосник"

Проблемът с коляното на световния номер 1 в тениса Яник Синер ще бъде поверен на хирурга-ортопед Херберт Шьонхубер, пишат италианските медии.

Доктор Шьонхубер е наричан "Снежния магьосник" заради това, че спаси олимпийския медал на скиорката София Годжа на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година, а преди това се грижеше за кариерата на италианската легенда в ските Алберто Томба.

В началото на месец октомври Яник Синер обяви, че сезонът за него е приключил, като той няма да участва и във финалния турнир на АТП в Торино. Така в края на годината световен номер 1 ще стане германецът Александър Зверев, заради точките, които италианецът ще загуби от актива си.

Херберт Шьонхубер направи чудото със София Годжа, която бе с навехнато коляно и лека фрактура на фибулата три седмици преди старта на Олимпийските игри в Пекин. След грижите за нея на ортопеда в клиника в Милано тя участва и печели сребърен медал в спускането. Лично Шьонхубер, който е бивш президент на спортната комисия към Италианската ски федерация, се е грижил и за Алберто Томба, който има три олимпийски титли.

Яник Синер трябва да почива поне месец, преди да започне подготовката си за Откритото първенство на Австралия, което започва на 17 януари 2027 година.

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