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Конър Бедард започна пълноценни тренировки с Чикаго

  • 12 окт 2026 | 16:22
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Конър Бедард започна пълноценни тренировки с Чикаго

Нападателят на Чикаго Блекхоукс Конър Бедард започна пълноценни тренировки със съотборниците си, съобщиха от тима.

21-годишният канадец, който е и капитан на "черните ястреби", претърпя операция на рамото в началото на юли, след като го контузи по време на тренировка. Още през миналия сезон Бедард имаше проблем в същото рамо, получен в срещата със Сейнт Луис Блус на 10 декември 2025 година.

Завръщането на нападателя, който бе взет под номер 1 в драфта през 2023 година, е много добра новина за феновете на тима. В негово отсъствие Чикаго записа само една победа в първите си шест срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига и заема предпоследното 15-о място в Западната конференция.

Бедард има 219 изиграни мача за Чикаго, в които е реализирал 75 гола и е направил 128 асистенции за общо 203 точки.

От щаба на Блекхоукс не посочиха конкретно кога ще се завърне в игра младият хокеист, но и не отрекоха, че това може да бъде още при домакинството на Питсбърг във вторник.

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