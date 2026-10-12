Ходар повтори постижение на Джокович с класиране на осминафиналите в Шанхай

Испанският талант Рафаел Ходар записа своята 40-а победа в дебютния си сезон в АТР Тура, след като постигна нов успех на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. С това 20-годишният тенисист увеличи шансовете си за класиране на Финалите на АТР в края на годината.

Ходар демонстрира забележително хладнокръвие и осъществи пълен обрат срещу намиращия се в отлична форма Иржи Лехечка, побеждавайки с 4:6, 7:6(2), 6:4. По този начин испанецът достигна до четвъртия кръг на надпревара от категория „Мастърс 1000“ за пети път през настоящата кампания. След като записа това постижение в пет поредни турнира от този ранг, в които е участвал, Ходар стана най-младият състезател с подобен резултат след Новак Джокович през 2007 година.

Лехечка пристигна в Шанхай непосредствено след достигането си до финала в Токио, където отстъпи пред Карлос Алкарас, и също преследваше пето класиране на осминафинал на „Мастърс 1000“ за годината. Чехът започна уверено срещата, но Ходар постепенно намери верния ритъм и показа най-добрата си игра в ключовите моменти под напрежение, с което поведе с 2-0 в преките сблъсъци между двамата.

Rafael Jodar hits *40* wins in his first ATP season! He's still alive in the Race to Turin 🫡 https://t.co/zHBak4KpTr — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 12, 2026

„Успях да остана концентриран и да не се предам. Днес беше изключително трудно заради условията на корта. Иржи игра великолепно от началото до края и сервираше отлично. Трябваше да покажа абсолютния си максимум, за да спечеля тази среща.“

Въпреки че това е едва първият му пълен сезон на професионално ниво след преминаването му при мъжете през декември 2025 година, Ходар се утвърди като сериозен кандидат за участие на Финалите на АТР. С баланс от 40 победи и 16 загуби испанецът заема 11-а позиция в надпреварата за турнира в Торино.

Ходар е осмият състезател през 2026 година, който преминава границата от 40 успеха на най-високо ниво в тура. В следващия кръг в Шанхай той ще премери сили с осмия поставен Артюр Фис или с Ботик ван де Зандсхулп.

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