Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Паолини и Фернандес стартираха с победи в Ухан

  • 12 окт 2026 | 12:35
  • 371
  • 1
Паолини и Фернандес стартираха с победи в Ухан

Джазмин Паолини (Италия) и Лейла Фернандес (Канада) се класираха за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 1000 в Ухан (Китай) с награден фонд 4 088 211 долара.

30-годишната италианка, която е поставена под номер 15 в основната схема, надигра Сара Бейлек (Чехия) с 6:3, 6:4 за час и 42 минути.

Чехкинята осъществи общо пет пробива в двата сета, но не беше убедителна на собствен сервис, а във втората част пропиля аванс от 3:1 и допусна обрат до 4:6.

Съперничка на Паолини във втория кръг ще бъде победителката от двубоя между Лили Тагер (Австрия) и Никола Бартункова (Чехия).

Финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес също си осигури място в следващия кръг. 24-годишната канадка победи рускинята Екатерина Александрова с 6:4, 3:6, 6:3 за два часа и 27 минути и в следващия кръг очаква спечелилата срещата между 13-ата поставена Александра Еала (Филипини) и местната квалификантка Хан Шъ.

"Щастливата губеща" от квалификациите Магдалена Френх (Полша) спечели срещу Мананчая Савангкаев (Тайланд) с 6:3, 7:6(5) за два часа на корта и си осигури сблъсък със сънародничката си Ига Швьонтек, която е поставена под номер 7.

Мари Боузкова (Чехия) също достигна втория кръг след успех с 6:1, 2:0 и отказване на Клара Таусон (Дания) след 44 минути на корта, докато Джесика Тиен (Индонезия) елиминира квалификантката Аой Ито (Япония) с 6:3, 6:1 за 74 минути.

Сонай Картал (Великобритания) се справи с Ангелина Калинина (Украйна) със 7:5, 6:3 и ще се изправи срещу деветата поставена Белинда Бенчич (Швейцария) във втория кръг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Цинвън Чжън: Искам да постигна всичките си цели, за да няма за какво да ме упрекват

Цинвън Чжън: Искам да постигна всичките си цели, за да няма за какво да ме упрекват

  • 12 окт 2026 | 09:48
  • 614
  • 0
Две български тенисистки в Топ 200

Две български тенисистки в Топ 200

  • 12 окт 2026 | 09:26
  • 3504
  • 1
Краят на един успешен италиански тандем

Краят на един успешен италиански тандем

  • 12 окт 2026 | 08:40
  • 905
  • 0
Парадоксът на Александра Еала

Парадоксът на Александра Еала

  • 12 окт 2026 | 04:33
  • 2279
  • 0
Янаки Милев стартира с победа квалификациите на турнир в Италия

Янаки Милев стартира с победа квалификациите на турнир в Италия

  • 12 окт 2026 | 03:39
  • 1144
  • 0
Джесика Пегула се завръща в Ухан и вярва, че може да направи провбив в топ десет

Джесика Пегула се завръща в Ухан и вярва, че може да направи провбив в топ десет

  • 12 окт 2026 | 02:32
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 9290
  • 59
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 3889
  • 3
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 12:21
  • 4889
  • 3
БФС иска да вземе стадион "Септември"

БФС иска да вземе стадион "Септември"

  • 12 окт 2026 | 12:39
  • 4289
  • 3
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 7370
  • 21
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 13946
  • 74