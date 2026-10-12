Парадоксът на Александра Еала

През сезон 2026 Александра Еала утвърди името си сред най-обещаващите млади състезателки в женския тенис. Филипинката демонстрира забележителна класа срещу най-добрите в света, превръщайки се в младежкия лидер до 21 години по брой победи над тенисистки от топ 10 на WTA. В същото време обаче натовареният ѝ календар и натрупаната умора поставят сериозни предизвикателства пред нея на турнира WTA 1000 в Ухан.

Статистиката за 2026 г. показва, че Еала има баланс от 5 победи и 2 загуби срещу тенисистки от първата десетка. С този резултат тя изпреварва своите основни съпернички при под 21-годишните. Канадаката Виктория Мбоко също постигна 5 победи срещу топ 10 съпернички, но от 9 изиграни мача (баланс 5-4). Чехкинята Линда Носкова, която през сезона дебютира в топ 10 и спечели титлата в Берлин, е с актив от 3-3, докато младата звезда Мира Андреева е записала 1-2 на трева и се намира на 5-о място в световната ранглиста.

През тази година Еала направи впечатляващ скок, започвайки сезона под номер 140 в света и достигайки до рекорднoто за нея 16-о място, благодарение и на спечелената титла на WTA 125 турнира в Бирмингам през юни.

Въпреки бляскавите успехи срещу най-високопоставените състезателки, филипинката преминава през труден период след Откритото първенство на САЩ. С изиграните над 62 мача през годината — показател, по който отстъпва единствено на Джесика Пегула и Елена Рибакина — умората започна да оказва своето влияние. Еала претърпя ранни поражения, включително срещу Ива Йович на Откритото първенство на САЩ и срещу Татяна Прозорова в Сингапур.

Въпреки че изостава от осмата в ранглистата Носкова и шансовете ѝ за класиране на Финалите на WTA са минимални, Еала продължава интензивната си състезателна програма в Азия.

След като спечели бронзов медал на Азиатските игри, Еала се отправя към WTA 1000 в Ухан, където преследва своята първа победа в основната схема на този турнир. В първия си мач (1/32-финал) тя ще се изправи срещу представителката на домакините Хан Ши.

Китайската тенисистка влезе в основната схема след успешни квалификации, в които отстрани Пейтън Стърнс и Камила Рахимова. Мачът срещу Хан Ши ще бъде първи официален сблъсък между двете тенисистки, а за Еала това е идеална възможност да прекъсне негативната си серия и да пренесе отличната си игра срещу водещите имена и в Ухан.

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