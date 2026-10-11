Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Бублик сломи Накашима в трисетова драма в Шанхай

  • 11 окт 2026 | 22:56
  • 273
  • 0
Бублик сломи Накашима в трисетова драма в Шанхай

Александър Бублик за пореден път сътвори един от най-колоритните и драматични мачове от началото на турнира "Мастърс" в Шанхай. Представителят на Казахстан стигна до победата срещу американеца Брандън Накашима с 6:7(7), 6:3, 7:6(5) в 1/16-финален сблъсък, продължил два часа и половина.

Началото на мача предложи пълна равнопоставеност, като първият сет влезе в тайбрек. В него Бублик пропиля два сетбола и в крайна сметка отстъпи със 7-9 точки. Изпускането на първата част отключи бурните емоции на казахстанския тенисист, който в изблик на нерви строши ракетата си и удари хладилника за напитки край корта.

Въпреки нервната криза, Бублик бързо си върна концентрацията във втория сет. Той наложи надмощие на корта и го спечели с 6:3, изравнявайки резултата. Решаващата трета част премина изключително стабилно и за двамата тенисисти, като никой от тях не допусна пробив на собствен сервис и победителят отново трябваше да бъде излъчен след тайбрек.

В заключителния тайбрек Бублик взе ранен минипробив, излезе напред и въпреки опитите за настигане от страна на Накашима, затвори мача при 7-5 точки. С този успех 22-рият в световната ранглиста Бублик си осигури място на 1/8-финалите в Шанхай, където го очаква двубой с Александър Зверев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Серина приключи с мачове за тази година и гледа напред към 2027-а

Серина приключи с мачове за тази година и гледа напред към 2027-а

  • 11 окт 2026 | 21:16
  • 695
  • 0
Кузманов се справи с британец в Италия

Кузманов се справи с британец в Италия

  • 11 окт 2026 | 20:28
  • 1078
  • 0
Енчева не даде шанс на швейцарка в Майорка

Енчева не даде шанс на швейцарка в Майорка

  • 11 окт 2026 | 19:44
  • 885
  • 0
Зверев пречупи французин в Шанхай

Зверев пречупи французин в Шанхай

  • 11 окт 2026 | 19:02
  • 1240
  • 0
Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

  • 11 окт 2026 | 18:06
  • 2558
  • 1
11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

  • 11 окт 2026 | 17:52
  • 625
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 104266
  • 533
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 97806
  • 210
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 5531
  • 5
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 43106
  • 121
На почивката: Каляри 1:0 Ювентус

На почивката: Каляри 1:0 Ювентус

  • 11 окт 2026 | 21:45
  • 4884
  • 4
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 21123
  • 12