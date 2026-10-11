Бублик сломи Накашима в трисетова драма в Шанхай

Александър Бублик за пореден път сътвори един от най-колоритните и драматични мачове от началото на турнира "Мастърс" в Шанхай. Представителят на Казахстан стигна до победата срещу американеца Брандън Накашима с 6:7(7), 6:3, 7:6(5) в 1/16-финален сблъсък, продължил два часа и половина.

Началото на мача предложи пълна равнопоставеност, като първият сет влезе в тайбрек. В него Бублик пропиля два сетбола и в крайна сметка отстъпи със 7-9 точки. Изпускането на първата част отключи бурните емоции на казахстанския тенисист, който в изблик на нерви строши ракетата си и удари хладилника за напитки край корта.

Въпреки нервната криза, Бублик бързо си върна концентрацията във втория сет. Той наложи надмощие на корта и го спечели с 6:3, изравнявайки резултата. Решаващата трета част премина изключително стабилно и за двамата тенисисти, като никой от тях не допусна пробив на собствен сервис и победителят отново трябваше да бъде излъчен след тайбрек.

В заключителния тайбрек Бублик взе ранен минипробив, излезе напред и въпреки опитите за настигане от страна на Накашима, затвори мача при 7-5 точки. С този успех 22-рият в световната ранглиста Бублик си осигури място на 1/8-финалите в Шанхай, където го очаква двубой с Александър Зверев.

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