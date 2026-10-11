Екзекуторът на Димитров от Рим триумфира с четвърта „Чалънджър“ титла

Франческо Пасаро спечели своята четвърта титла от сериите „Чалънджър“ след изключително драматичен финал на турнира в Палермо. В оспорван сблъсък, белязан от обрати и висок интензитет, италианският тенисист триумфира срещу чеха Йонас Форейтек с резултат 6:3, 6:7(2), 7:6(4).

Името на Пасаро у се свързва с отстраняването на Григор Димитров в Рим тази година през май.

Разочарование за Григор Димитров в Рим

Двубоят започна с преимущество за Пасаро, който затвори първия сет с 6:3. Във втората част Форейтек показа характер, стигна до тайбрек и го спечели убедително със 7-2 точки, за да изравни сетовете. Решаващият трети сет донесе пълна драма, преминавайки отново през тайбрек. В него 229-ият в световната ранглиста Пасаро запази хладнокръвие в най-важните разигравания и подпечата победата си с 7-4 точки.

След края на срещата Пасаро не скри емоциите си и посвети важния трофей на своя баща. Италианецът, чието най-добро класиране в кариерата досега е 89-о място, използва турнира в Сицилия като ключова стъпка в опита си да се върне сред първите 100 на ATP ранглистата. От своя страна 343-ят в света Йонас Форейтек също направи силна седмица, но остана на крачка от крайния успех.

Турнирът отбеляза и специален момент за местната публика — завръщането на международния професионален мъжки тенис в клуба в Палермо след 20 години отсъствие. Публиката на червените кортове бе възнаградена с финал от най-висока проба, завършил с триумф на представителя на домакините.

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