Серина приключи с мачове за тази година и гледа напред към 2027-а

Легендата на световния тенис Серина Уилямс разкри намерението си да не участва в повече състезания до края на 2026 г. Американката, която през лятото се завърна на корта за участия на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, обмисля да ограничи изявите си до минимален брой турнири през 2027 г.

Въпреки че планът ѝ за следващия сезон остава условен и не представлява окончателно оттегляне от спорта, фокусът на 45-годишната състезателка е ясно изместен извън професионалните кортoве.

Основен приоритет за Уилямс остава нейното семейство и отглеждането на двете ѝ дъщери. Потенциалните пътувания за турнири, включително за Откритото първенство на Австралия, където тя е седемкратна шампионка, са свързани с редица съображения около учебната година и ангажиментите на децата ѝ.

Заедно с ролята си на майка, носителката на 23 титли от Големия шлем активно развива своята инвестиционна дейност чрез фонда Serena Ventures. Компанията подкрепя стартиращи фирми в сферата на потребителските продукти, здравеопазването и финансовите услуги, а сред инвестициите ѝ са компании като Kopi Kenangan, козметичният бранд WYN Beauty, спортни клубове като Angel City FC и други инициативи.

Повод за новите изявления на Уилямс стана представянето на новата ѝ кукла Barbie от серията Signature на Mattel, посветена на Международния ден на момичето. Моделът пресъздава нейния емблематичен екип в зелено и бяло от победата ѝ на Откритото първенство на Австралия през 2005 година, когато тя спечели своята седма титла от Шлема.

Това е второто отличие от Barbie за Серина през 2026 година, след като през март тя бе почетена с уникална кукла в бизнес костюм, акцентираща върху кариерата ѝ на предприемач и инвеститор. Уилямс сподели, че като майка на момичета за нея е изключително важно младото поколение да вижда възможности за развитие без ограничения.

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