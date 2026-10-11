Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Серина приключи с мачове за тази година и гледа напред към 2027-а

  • 11 окт 2026 | 21:16
  • 687
  • 0
Серина приключи с мачове за тази година и гледа напред към 2027-а

Легендата на световния тенис Серина Уилямс разкри намерението си да не участва в повече състезания до края на 2026 г. Американката, която през лятото се завърна на корта за участия на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, обмисля да ограничи изявите си до минимален брой турнири през 2027 г.

Въпреки че планът ѝ за следващия сезон остава условен и не представлява окончателно оттегляне от спорта, фокусът на 45-годишната състезателка е ясно изместен извън професионалните кортoве.

Основен приоритет за Уилямс остава нейното семейство и отглеждането на двете ѝ дъщери. Потенциалните пътувания за турнири, включително за Откритото първенство на Австралия, където тя е седемкратна шампионка, са свързани с редица съображения около учебната година и ангажиментите на децата ѝ.

Заедно с ролята си на майка, носителката на 23 титли от Големия шлем активно развива своята инвестиционна дейност чрез фонда Serena Ventures. Компанията подкрепя стартиращи фирми в сферата на потребителските продукти, здравеопазването и финансовите услуги, а сред инвестициите ѝ са компании като Kopi Kenangan, козметичният бранд WYN Beauty, спортни клубове като Angel City FC и други инициативи.

Повод за новите изявления на Уилямс стана представянето на новата ѝ кукла Barbie от серията Signature на Mattel, посветена на Международния ден на момичето. Моделът пресъздава нейния емблематичен екип в зелено и бяло от победата ѝ на Откритото първенство на Австралия през 2005 година, когато тя спечели своята седма титла от Шлема.

Това е второто отличие от Barbie за Серина през 2026 година, след като през март тя бе почетена с уникална кукла в бизнес костюм, акцентираща върху кариерата ѝ на предприемач и инвеститор. Уилямс сподели, че като майка на момичета за нея е изключително важно младото поколение да вижда възможности за развитие без ограничения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Кузманов се справи с британец в Италия

Кузманов се справи с британец в Италия

  • 11 окт 2026 | 20:28
  • 1076
  • 0
Енчева не даде шанс на швейцарка в Майорка

Енчева не даде шанс на швейцарка в Майорка

  • 11 окт 2026 | 19:44
  • 883
  • 0
Зверев пречупи французин в Шанхай

Зверев пречупи французин в Шанхай

  • 11 окт 2026 | 19:02
  • 1239
  • 0
Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

  • 11 окт 2026 | 18:06
  • 2553
  • 1
11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

  • 11 окт 2026 | 17:52
  • 624
  • 0
Ане Минтеги дел Олмо спечели титлата на турнира в Бургас

Ане Минтеги дел Олмо спечели титлата на турнира в Бургас

  • 11 окт 2026 | 14:44
  • 721
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 104069
  • 533
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 97714
  • 210
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 5416
  • 5
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 43021
  • 121
На почивката: Каляри 1:0 Ювентус

На почивката: Каляри 1:0 Ювентус

  • 11 окт 2026 | 21:45
  • 4851
  • 4
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 21061
  • 12