Енчева не даде шанс на швейцарка в Майорка

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис на клей WТА 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 100 000 долара.

Енчева, която е номер 1 в схемата на пресявките, се наложи над Мари Метро (Швейцария) с 6:2, 6:2 за 74 минути.

Българката доминираше изцяло и направи пет пробива в мача. В спор за място в основната схема тя ще играе утре срещу Дария Йесипчук (Украйна).

Енчева заработи 4 точки за световната ранглиста, в която заема 357-о място тази седмица.

Други две българки отпаднаха. Лиа Каратанчева отстъпи пред германката Ида Вобкер с 0:6, 4:6 за 77 минути, а Изабелла Шиникова загуби от Анета Кучмова (Чехия) с 1:6, 7:6(1), 3:6 за час и 50 минути.

Първата ракета на България Елизара Янева е седма поставена и ще започне от основната схема. Първата ѝ съперничка ще бъде италианката Дженифър Руджери.

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Снимки: Startphoto