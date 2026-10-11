11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

11 български тенисистки се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Стара Загора. Надпреварата е с награден фонд 40 000 долара и се провежда на кортовете на ТК „Августа Траяна".

15-годишните Рая Маркова и Илина Илиева постигнаха първите си победи в турнири за жени от веригата World Tennis Tour. Успехи в първия кръг на квалификациите записаха още Андрея Глушкова, Рафаела Симеонова, Алекса Каратанчева, Даниела Димитрова, Йоана Монева, Валерия Гърневска, Теодора Найденова, Дария Великова и Елена Пападопулу.

Квалификации, първи кръг: Рая Маркова – Приша Ваяс (САЩ) 6:0, 6:3 Илина Илиева – Ралица Александрова 7:6(1), 6:1 Андрея Глушкова – Анджелина Костова 3:6, 6:3, 6:4 Рафаела Симеонова – Мелис Расим 6:2, 3:6, 6:2 Алекса Каратанчева – Александра Сакелариди 6:1, 6:0 Даниела Димитрова – Мария Димитрова 6:0, 6:2 Йоана Монева – Калина Симеонова 7:6(2), 4:6, 6:1 Валерия Гърневска – Моника Господинова 6:0, 6:1 Теодора Найденова – Кристина Шитикова (Унгария) 7:6(4), 6:3 Дария Великова – Мария Алесия Шербанеску (Румъния) 6:0, 6:2 Елена Пападопулу – Ясмин Йебави (Германия) б.и. Стелиана Гичева – Дария Мариоара (Румъния) 0:6, 0:6 Изабела Алмалех – Мадурима Савант (Индия) 0:6, 2:6

Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година. До момента страната прие надпревари в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас. Победителката във всеки от турнирите получава 50 точки за световната ранглиста.

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