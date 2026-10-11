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Вратарката на Етър 64 отбеляза гол от собствената си врата в хандбалното първенство

  • 11 окт 2026 | 17:07
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Вратарката на Етър 64 отбеляза гол от собствената си врата в хандбалното първенство

Вратарката на Етър 64 Десислава Николова реализира попадение при убедителната победа на великотърновки с 49:18 (21:6) срещу домакина Спортист-Кремиковци в среща от първия кръг на първенството на България по хандбал за жени. Николова вкара от собствената си врата в началото на второто полувреме за 23:6. Тя допусна само 7 гола в мрежата си в първите 40 минути на срещата, когато гостенките, които доминираха през целия мач, вече бяха отбелязали 30 пъти.  Мартина Тодорова реализира 10 пъти за вицешампиона Етър, по 6 попадения добавиха Александра Замишяк и Мелиса Еролова, а общо 13 хандбалистки на "виолетовите" се разписаха в двубоя. За домакините по 4 гола вкараха Симона Петрова и Славея Аначкова.

Защитаващият титлата си Бяла разгроми гостуващия Академик ПУ с 38:20 (23:7).  Домакините, които се стремят към шеста поредна титла, вкараха първите осем гола в двубоя, след 20 минути игра вече водеха с 18:1, което до голяма степен предреши срещата.  Бронзовият медалист от предишния сезон Свиленград започна с победа над гостуващия Сливница с 36:32 (21:13) в най-оспорвания мач от кръга. Домакините направиха силна серия от 7:2 гола в края на първото полувреме и се оттеглиха на почивка с аванс от 21:13. Добро начало на второто полувреме позволи на Сливница да намали до 22:23, но до края Свиленград не допусна изравняване, а с четири поредни попадения малко преди финалната сирена дръпна с 36:31, с което си гарантира успеха.

Срещи от първия кръг в първенството на България по хандбал за жени:
Бяла - Академик ПУ                     - 38:20 (23:7)
Свиленград - Сливница               - 36:32 (21:13)
Спортист-Кремиковци - Етър 64 - 18:49 (6:21)

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