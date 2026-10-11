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Балкански котки спечели за първи път купата на България по ръгби

  • 11 окт 2026 | 16:54
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Балкански котки спечели за първи път купата на България по ръгби

РК Балкански котки спечели за първи път купата на България по ръгби-15 за мъже.  Отборът от Берковица триумфира драматично в днешния финал на стадиона в Требич с 25:24 срещу НСА след точно изпълнен наказателен удар в последното действие в добавеното време на мача.

Балкански котки завърши последния сезон 2025/2026 в първенството с десет победи в десет мача и през май заслужи пета поредна и общо седма титла на България, но досега не беше вдигал трофея в турнира за  националната купа.

В мача за бронзовите отличия Янтра (Габрово) надделя над Локомотив (София) с 36:8.

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