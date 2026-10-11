Спартак (Варна) оглави класирането след третия кръг на мъжкото хандбално първенство

Лидер във временното класиране е Спартак (Варна) с 5 точки, пред Фрегата, Локомотив (Горна Оряховица), НСА и Чардафон с по 4 и др. Чардафон (Габрово) триумфира срещу Фрегата (Бургас) с 29:27 (13:15) и прекъсна перфектната серия на съперника от началото на сезона, като го свали от върха на класирането. Двата тима имат по 4 точки. След силно второ полувреме Спартак (Варна) спечели срещу гостуващия Осъм (Ловеч) с 28:17 (13:13) и с актив от 5 точки оглави временното подреждане.

В Габрово тимът на Фрегата имаше предимство през първото полувреме и се оттегли с аванс от 15:13 на почивката. Бургазлии увеличиха преднината си до 19:15 в началото на втората част, когато 37-ата минута плеймейкърът им Станислав Йорданов се контузи и трябваше на напусне принудително полето. Това се отрази на играта на отбора, а Чардафон се възползва и изравни за 20:20 още преди средата на полувремето, а в 50-ата минута дори обърна до 24:22.

Фрегата стигна до 27:28 в заключителната минута, но в последната атака Тодор Кънев с шестия си гол в мача реши всичко в полза на габровци. С 6 попадения за успеха си отличи и Александър Цвятков. За бургазлии 10 пъти се разписа Петко Петков. Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) спечели гостуването си на Левски в Българене с 36:24 (16:10) и също вече има актив от 4 точки. Шампионите поведоха с 3:0 в самото начало и до края на изпуснаха водачеството в резултата. Разликата стана двуцифрена при 27:17 в средата на второто полувреме, а и до края "железничарите" контролираха събитията на терена. Пирин 64 (Гоце Делчев) се наложи над Шумен 61 с 31:21 (12:10) в "Неврокоп Арена" и записа първа победа за сезона, а гостуващите вицешампиони останаха без успех и с актив от само 1 точка. Добруджа остана на дъното също с 1 точка след домакинско поражение от НСА с 26:32 (10:15). "Студентите", които имат мач по-малко, са с пълен актив от 4 точки, като единствени са със 100-процентова успеваемост досега.

Срещи от третия кръг на първенството на България по хандбал за мъже:

Добруджа (Добруджа) - НСА - 26:32 (10:15)



в събота:

Пирин 64 (Гоце Делчев) - Шумен 61 - 31:21 (12:10)

Левски - Локомотив (Горна Оряховица) - 24:36 (10:16)

Спартак (Варна) - Осъм (Ловеч) - 28:17 (13:13)

Чардафон (Габрово) - Фрегата (Бургас) - 29:27 (13:15)

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