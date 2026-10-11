Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Артур Власенко и Ивелина Карчева спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци в Ротердам

  • 11 окт 2026 | 14:50
  • 185
  • 0
Артур Власенко и Ивелина Карчева спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци в Ротердам

Българите Артур Власенко и Ивелина Карчева спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци в Ротердам (Нидерландия).

Те станаха трети в категория до 21 години стандартни танци само две седмици, след като взеха бронз и на Европейското първенство до 21 години в стандартните танци, провело се в град Бургас.

Константин Василев и Марина Прокофиева се наредиха на шест място на Световното първенство при професионалистите стандарт на шампионата в Лайпциг (Германия).

Валерий Койчев и Ивана Кирова пък заеха осма позиция на WDSF Европейско първенство за юноши и девойки десетте танца в Кишинев, Молдова. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Френското чудо Пол Сексас стана най-младият победител в историята на колоездачната Обиколка на Ломбардия

Френското чудо Пол Сексас стана най-младият победител в историята на колоездачната Обиколка на Ломбардия

  • 10 окт 2026 | 20:39
  • 1170
  • 0
Сливен ще бъде домакин на международен шахматен турнир за младежи до 18 г.

Сливен ще бъде домакин на международен шахматен турнир за младежи до 18 г.

  • 10 окт 2026 | 17:19
  • 695
  • 1
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова ще участват на турнир в Дания

Сестри Стоеви и Калояна Налбантова ще участват на турнир в Дания

  • 10 окт 2026 | 16:32
  • 691
  • 0
Сребро за България от Европейското по бадминтон за девойки

Сребро за България от Европейското по бадминтон за девойки

  • 10 окт 2026 | 15:59
  • 458
  • 0
Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

  • 10 окт 2026 | 12:55
  • 810
  • 2
Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта

Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта

  • 10 окт 2026 | 10:56
  • 516
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 2057
  • 3
Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

  • 11 окт 2026 | 15:30
  • 2924
  • 0
Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 11455
  • 82
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 8681
  • 87
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 10827
  • 11
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 25183
  • 11