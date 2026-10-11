Артур Власенко и Ивелина Карчева спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци в Ротердам

Българите Артур Власенко и Ивелина Карчева спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци в Ротердам (Нидерландия).

Те станаха трети в категория до 21 години стандартни танци само две седмици, след като взеха бронз и на Европейското първенство до 21 години в стандартните танци, провело се в град Бургас.

Константин Василев и Марина Прокофиева се наредиха на шест място на Световното първенство при професионалистите стандарт на шампионата в Лайпциг (Германия).

Валерий Койчев и Ивана Кирова пък заеха осма позиция на WDSF Европейско първенство за юноши и девойки десетте танца в Кишинев, Молдова.

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