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Финалистът от US Open Бен Шелтън отпадна в Шанхай

  • 11 окт 2026 | 14:09
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Финалистът от US Open Бен Шелтън отпадна в Шанхай

Финалистът от Откритото първенство на САЩ Бен Шелтън отпадна от турнира „Мастърс 1000“ в Шанхай, след като беше победен с 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)) от 21-годишния французин Артюр Геа в третия кръг.

Шелтън, който спечели първия си мач в Шанхай на 24-ия си рожден ден, се изправи пред три мачбола при резултат 6:3 в тайбрека на втория сет, които обаче пропусна. За сметка на това, Геа реализира в първия си и поведе в резултата.

Във втория двамата си размениха по един пробив в 7-ия и 8-ия гейм и отново се реши изхода в тайбрека, където американецът не успя да удържи подаването си и отстъпи.

Артюр Геа в следващия четвърти кръг ще срещне Якуб Меншик (Чехия), който отстрани в три сета Франсиско Серундоло (Аржентина). 13-ият в схемата на турнира Меншик победи с 6:3, 3:6, 6:2 за два часа игра. За Якуб Меншик историята на турнира Шанхай Мастърс е много силна, като тук достига първия си четвъртфинал на турнир от такъв ранг – през октомври 2024-а година отстранява българина Григор Димитров и има късмета да се изправи срещу идола си Новак Джокович (Сърбия), който обаче го побеждава въпреки сериозната съпротива.

В четвъртия кръг също така е и руснакът Карен Хачанов (номер 26 в основната схема), който отстрани с 6:2, 6:4 французина Адриен Манарино.

Следващият съперник на Хачанов е 9-ият в решетката австралиец Алекс де Минор, който преодоля със 7:6 (8:6), 6:4 японеца Реи Сакамото, пристигнал в основната схема благодарение на квалификациите.

Също така в следващия етап е и Хуберт Хуркач от Полша, който ще научи съперника си там по-късно днес, а преди това надви китаеца И Чжоу в три сета 6:2, 3:6, 6:3.

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Снимки: Gettyimages

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