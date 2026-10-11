Напрежение в Шанхай: Недоволство сред феновете след инцидент на тренировъчните кортове с Александър Зверев

Необичайна ситуация на тренировъчните кортове по време на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай предизвика сериозно недоволство сред част от присъстващите фенове. В центъра на събитията попадна световният номер 2 Александър Зверев, който бе обвинен от зрители, че е задържал корта извън определеното му време и е принудил Бен Шелтън и младия Круз Хюит да тренират на друго място.

Според публикации на очевидци в социалните мрежи (включително платформата Rednote) и потвърждения от присъствали зрители, Зверев е имал резервиран Корт №5 за 10:30 ч. сутринта със своя спаринг партньор. Германецът обаче се е появил на корта около 11:50 ч. – близо час и 20 минути след началния си час, докато неговият партньор вече е чакал на корта.

Следващият тренировъчен слот от 12:00 ч. е бил определен за Бен Шелтън и сина на Лейтън Хюит – Круз Хюит. Двамата са пристигнали навреме, но поради продължилата тренировка на Зверев, графикът е бил объркан и те е трябвало да бъдат пренасочени към Корт №10.

Основното недоволство на присъстващите е свързано с условията за наблюдение. Корт №10 е значително по-малко достъпен за публиката в сравнение с първоначално определения корт. Фенове споделят, че са чакали повече от час на първите редове, за да гледат Шелтън и Хюит, а в крайна сметка е трябвало да наблюдават заниманието зад ограда с много по-ниска видимост.

В социалните мрежи се появиха остри коментари, описващи ситуацията като „несправедлива“, а някои фенове дори я нарекоха „булинг“. В текста на източника се използва формулировката, че Зверев буквално е „изгонил“ двамата си колеги от корта.

Важно е да се направи разграничение между емоционалните изрази на феновете и потвърдените факти. Истинността на случилото се стъпва изцяло върху разказите на очевидци от публиката. До момента няма публично потвърждение или коментар за причината за преместването от страна на самите състезатели – Зверев, Шелтън или Хюит, както и от организаторите на турнира в Шанхай.

В същия ден Зверев участва и в мач на двойки заедно със своя близък приятел Марсело Мело, в който загубиха драматично с 6-7(5), 6-7(5). Поради това все още се очаква разяснение дали закъснението и последвалото пренареждане на кортовете е било организирано от турнирните директори или е било плод на индивидуално решение.

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