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Серина Уилямс вдъхновява следващото поколение с нова кукла от серията „Role Model“ на Mattel

  • 11 окт 2026 | 12:59
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Серина Уилямс вдъхновява следващото поколение с нова кукла от серията „Role Model“ на Mattel

Легендарната тенисистка Серина Уилямс получи специално признание от Mattel, с което стана част от популярната серия кукли Barbie „Role Model“. Привличането на 23-кратната шампионка от Големия шлем в това семейство отбелязва огромното ѝ влияние не само в спорта, но и в обществения живот като символ на устойчивост, лидерство и равенство.

Централният акцент на инициативата е значението на подобно признание за младите момичета и спортистки по целия свят. Виждайки своите идоли преобразени в ролеви модели, подрастащите получават мощен знак, че за техния потенциал няма граници.

Самата Серина Уилямс сподели емоционално какво означава за нея този проект: „Докато растях, не виждах много момичета, които изглеждат като мен, да им се казва, че няма граници за това кои могат да станат. Искам всяко момиче, което си играе с тази кукла, да вижда възможности – не само в мен, но и в самата себе си. Тя може да мечтае смело, да работи здраво, да променя посоката, да чупи бариери и да стане каквото реши. Ето това прави притежаването на собствена Barbie толкова значимо за мен.“

Новата кукла пресъздава и един от емблематичните моменти в кариерата на Серина – нейната титла от Откритото първенство на Австралия през 2005 г., спечелена след невероятни обрати. Куклата е детайлно изработена с емблематичния зелено-бял спортен екип от онзи турнир, тенис ракета и спортни аксесоари.

Серина Уилямс не е единствената звезда от света на спорта, почетена от Mattel. Нейната сестра Венъс Уилямс също получи собствена Barbie кукла в поредицата, отбелязваща шампионските ѝ постижения и усилията ѝ за равно заплащане в спорта. В серията световни спортистки, вдъхновяващи бъдещите поколения, се нареждат още гимнастичките Ребека Андраде и Алекса Морено, футболните звезди Мери Фаулър и Кристин Синклеър, боксьорката Естел Мосели, плувкинята Федерика Пелегрини, паратриатлонистката Сусана Родригес и спринтьорката Ева Свобода.

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