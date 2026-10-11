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Ивайло Станчев: Създадохме много положения и заслужено победихме

  • 11 окт 2026 | 10:53
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Ивайло Станчев: Създадохме много положения и заслужено победихме

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели мнението си за победата на шампионите с 2:1 над Волов-Шумен 2007.

"Поздравления за целия отбор. Влязохме в мача със същото желание и емоция, които вложихме и в двубоя срещу Етър миналата седмица. Създадохме много положения и заслужено победихме. Получи се надиграване и битка по целия терен. Отборът на Волов определено ни затрудняваше на моменти, но е важно, че не се огънахме след попадението, с което намалиха резултата, и в крайна сметка постигнахме целта си.“, каза Станчев след успеха.

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