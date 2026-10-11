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Чиликов хвърля двама нови срещу Септември

  • 11 окт 2026 | 10:08
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Завърналият се начело на Дунав Георги Чиликов се очаква да включи в групата за днешното гостуване на Септември последните нови попълнения на тима – бившия национал Божидар Чорбаджийски (31 г.) и младия полски вратар Бартош Желазовски (21 г.). Първият дори е възможно да започне и сред 11-те. Чиликов има да решава и кадрови проблеми за визитата на „Васил Левски“. Контузии лекуват Денислав Минчев и Чарлз Апия.

Наставникът започна повторния си престой начело на Дунав с 2:2 у дома срещу Ботев Враца преди паузата, а по време на дългото прекъсване тимът изигра и две контроли. Загуби от Черно море с 0:1 и направи 1:1 с дубъла на Лудогорец.

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