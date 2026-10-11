Валери Домовчийски бележи на 40

ФК Раковски победи с 2:0 Чавдар (Пловдив) в мач от 8 кръг на А Областна група – Пловдив Головете за успеха реализираха играещият старши треньор Валери Домовчийски, който само преди няколко дни отпразнува 40-годишния си рожден ден, и щатният голмайстор Петър Атанасов.

Домовчийски показа класа и откри резултата с прецизен удар през второто полувреме, а малко след това дойде и моментът на капитана Петър Атанасов, който оформи крайното 2:0. След дълго изритана топка от вратаря Милко Баданов, Атанасов направи впечатляващ спринт още от собственото ни наказателно поле. Топката попадна в защитник на Чавдар, който допусна грешка, а капитанът се възползва по най-добрия начин и удвои преднината на Раковски.

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