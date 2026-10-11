Йоанис Апостолу завърши 17-и при юношите на последния турнир за сезона от сериите Гран При в Гданск

С безгрешно изиграна волна програма и два нови най-добри резултата Йоанис Апостолу завърши на 17-о място при юношите на последния турнир за сезона от сериите Гран При по фигурно пързаляне, който се проведе в полския град Гданск.

Националът излезе силно мотивиран на леда и изпълни плана максимум, за което получи оценка за техническите елементи от 53.42 точки, 12-а по сила в състезанието. Това му помогна да запише 15-и резултат във волната програма със 101.11 точки, което е с 10 повече от постижението му на турнира Гран при в Анкара през миналия месец.

Така Йоанис Апостолу се изкачи в крайното класиране с три позиции след 20-то място на кратката програма. Общият му сбор от 149.49 точки също е подобрение за него спрямо Анкара, където имаше 141.35.

Шампион стана Денис Круглов (Белгия) със сбор 228.64 точки.

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