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Службата на ООН за правата на човека осъди расистките обиди онлайн по адрес на Коко Гоф

  • 10 окт 2026 | 19:50
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Службата на ООН за правата на човека осъди расистките обиди онлайн по адрес на Коко Гоф

Службата на ООН за правата на човека осъди расистките обиди онлайн по адрес на Коко Гоф, след като преиграна точка предизвика негативна реакция срещу американската тенисистка тази седмица. Гоф беше атакувана в социалните мрежи, след като спря играта по време на ключов момент при победата си над представителката на домакините Синжан Сун на турнира в Пекин, вдигайки ръка, за да се оплаче от трептящо рекламно табло, докато Сун беше напът да запише печеливша точка. Съдията нареди точката да бъде преиграна след видео преглед и Гоф спечели мача със 7:5, 6:1, но американката по-късно разкри, че е получила огромно количество расистки обиди след мача.

“Можете да ме не харесвате или да не сте съгласни с това, което се случи, без да сте расист“, каза Гоф, която е чернокожа, в X в отговор на публикация, съдържаща расова обида.

Официалната служба на ООН за правата на човека публикува изявление в събота, призовавайки играчи, треньори и спортни организации да се обединят срещу расовите и сексистки обиди.

“Расистки послания като тези, насочени към тенисистката Коко Гоф онлайн, са ужасяващи и илюстрират, че чернокожите спортистки са специално обект на злоба и расови обиди. В спорта няма място за расови или сексистки обиди и злоупотреби. Играчите, треньорите и спортните организации трябва да се застъпят за тези, които са изправени пред подобни атаки, а феновете трябва да се противопоставят на онези, които опетняват спорта с расизъм и сексизъм“, написаха от организацията, съобщава агенция Ройтерс.

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