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Джордж Лазаров загуби финала на двойки на турнира в Бургас

  • 10 окт 2026 | 19:28
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Джордж Лазаров загуби финала на двойки на турнира в Бургас

Джордж Лазаров стана вицешампион на двойки на турнира по тенис от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Авеню“. На финала четвъртите поставени Лазаров и Вардан Манукян (Русия) отстъпиха пред водачите в схемата Матей Флорин Бреазу и Влад Кристиан Бреазу (Румъния) със 7:6(4), 5:7, 4:10 за час и 43 минути игра.

Лазаров и Манукян на два пъти наваксаха пробив пасив в първия сет, който беше решен с тайбрек. В него двамата поведоха с 6:4 точки и реализираха първия си сетбол. Във втората част българинът и руският му партньор поведоха с 4:1, но допуснаха изравняване при 4:4 и в крайна сметка загубиха сета с 5:7. Румънците поведоха с 9:2 точки в шампионския тайбрек и от третия си мачбол стигнаха до победата.

Това беше първият финал на двойки за Лазаров в турнирите от веригата World Tennis Tour.

По-рано днес той се класира и за финала на сингъл. 21-годишният българин победи убедително на полуфиналите Ян Купчич (Словения) с 6:3, 6:0 за 66 минути игра.

Утре Джордж Лазаров ще играе за титлата на сингъл срещу Матиа Нанели (Италия). Това ще бъде първият му финал на сингъл при мъжете в турнирите от веригата World Tennis Tour.

На финала на двойки при жените чехкините Алена Ковачкова и Яна Ковачкова спечелиха титлата след победа с 6:4, 7:5 над Майя Бурческу (Румъния) и Соня Женихова (Германия).

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