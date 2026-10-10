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Александър Борисов, Ния Синчанова и Симона Попова спечелиха първите места в квалификациите за Junior Orange Bowl в Бургас

  • 10 окт 2026 | 19:09
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Александър Борисов, Ния Синчанова и Симона Попова спечелиха първите места в квалификациите за Junior Orange Bowl в Бургас

Българите Александър Борисов, Ния Синчанова и Симона Попова спечелиха титлите в своите категории на официалната европейска квалификация Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас. Надпреварата предостави възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да спечелят директна квота за участие в Junior Orange Bowl в Маями. Общо 13 българчета се класираха за престижната международна надпревара.

България беше домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти, което се проведе при отлични условия и организация на кортовете в парк „Езеро" в Бургас. Турнирът се игра на 10 клей корта и включваше четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, юноши до 14 години и девойки до 14 години. Състезателите се бориха за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026, като първите четирима във всяка категория получават право на участие в основната схема в Маями.

Българските представители, които спечелиха квоти за Маями, са Ивелин Василев и Слави Георгиев при момчетата до 12 години; Ния Синчанова, Кайра Алексиева и Рая Карабова при момичетата до 12 години; Бруно Дженев, Емил Алексиев, Даниел Стоянов и Александър Борисов при юношите до 14 години; Карла Бързакова, Изабела Жечева, Юлияна Димитрова и Симона Попова при девойките до 14 години.

Наградите на призьорите връчиха Дико Диков, областен управител на област Бургас, и Цветана Пиронкова – Спортист номер 1 на България за 2020 година и посланик на турнира от страна на Българската федерация по тенис.

Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти. През годините турнирът се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис, а сред неговите победители са редица бъдещи звезди на световния тенис.

Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас.

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