Астън Вила и Брентфорд разделиха точките в атрактивен сблъсък с четири гола

Астън Вила и Брентфорд завършиха 2:2 в зрелищен двубой от шестия кръг на Премиър лийг, в който и четирите попадения паднаха в рамките на едва 12 минути. Йехор Ярмолюк (10'), Никълъс Джаксън (12'), Джон Макгин (77') и Кристофер Айер (79') бяха точни за двата отбора, които си размениха по един гол в началото и в заключителната част на срещата. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго бе титуляр за "пчеличките", но не успя да се разпише.

Брентфорд започна по-уверено и поведе още в 10-ата минута, когато Йехор Ярмолюк отправи силен удар от около 18 метра и изпрати топката във вратата на домакините. Астън Вила обаче реагира бързо и само две минути по-късно възстанови равенството. Емилиано Буендия центрира, а Никълъс Джаксън се възползва от създалата се възможност и отблизо прати топката в мрежата за 1:1.

След изравняването Астън Вила опита да поеме инициативата, но Брентфорд също намираше пространства за опасни контраатаки. Вратарят на гостите Куивин Келъхър се намеси добре при удар на Манзамби, а при добавката Буендия не успя да намери целта. Брентфорд отговори с опасен удар с глава на Кевин Шаде, но Зион Сузуки се справи със ситуацията. Двата отбора продължиха да търсят пролуки в защитата на съперника, а двубоят остана открит и с възможности пред двете врати.

След сравнително равностойна част от срещата развръзката дойде в заключителните минути. В 77-ата минута капитанът на Астън Вила Джон Макгин стреля към вратата, а топката се отклони от Кристофер Айер и прехвърли Келъхър, за да изведе домакините напред с 2:1. Радостта на феновете на „Вила Парк“ обаче продължи само две минути. Айер се реваншира за рикошета при предишното попадение, след като получи топката от Джейдън Антъни и я изпрати във вратата за 2:2.

В оставащото време нито един от двата тима не успя да нанесе решаващ удар и срещата приключи без победител. Астън Вила пропусна възможността да запише втори пореден успех в първенството, докато Брентфорд си тръгна с точка след драматичен двубой, в който показа характер и успя бързо да отговори на късния гол на домакините.

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Снимки: Gettyimages