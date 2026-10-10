Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Алкарас, Циципас и шампионът Валентен Вашро продължават в третия кръг в Шанхай

  • 10 окт 2026 | 17:41
  • 140
  • 0
Алкарас, Циципас и шампионът Валентен Вашро продължават в третия кръг в Шанхай

Испанецът Карлос Алкарас, Стефанос Циципас от Гърция и защитаващият титлата си от миналата година Валентен Вашро се класираха за третия кръг на тенис турнира в Шанхай от сериите "Мастърс" 1000 с награден фонд от близо 9,5 милиона долара. Алкарас се наложи над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра на твърдия корт. Бившият номер 1 в света направи три пробива в двата сета, което му гарантира успеха.  В следващия кръг Алкарас ще срещне белгиеца Зизу Бергс, който надигра в тази фаза перуанеца Игнасио Бусе с 6:0, 6:3.

Най-добрият грък Стефанос Циципас също продължи напред след успех срещу италианеца Лучано Дардери с 6:3, 6:4. Тази победа го изпрати напред и му осигури сблъсък с американеца Тейлър Фриц.

Защитаващият титлата си от 2025 година Валентен Вашро от Монако победи аржентинеца Себастиан Баес с 6:4, 7:6 (5). Той сервираше във втория сет за мача при 5:3, но допусна пробив, а след това южноамериканецът изравни и доведе мача до тайбрек. В него Вашро бе по-убедителен във важните моменти - 7:5. В следващата фаза той среща американеца Томи Пол, победил парагваеца Даниел Вайехо след 6:2, 6:2.

Норвежецът Каспер Рууд се класира за следващия кръг благодарение на победата си срещу представителя на домакините Бу Юнчаокътъ с 6:1, 7:6 (2). В третия кръг в Шанхай скандинавецът ще се изправи срещу американеца Лърнър Тиен, който се наложи в сблъсъка със сънародника си Закари Свайда със 7:5, 7:5.

Французинът Артюр Фис победи руснака Павел Котов с 6:3, 6:4 под покрития покрив на централния корт. Фис ще има за съперник в следващата фаза нидерландеца Ботик ван Зандсхулп, който се наложи над американеца Алекс Микелсен с 6:4, 6:4 за час и половина на корта.

Напред продължи и испанският ветеран Пабло Карено-Буста, който се наложи над чилиеца Алехандро Табило в три сета - 4:6, 7:6 (2), 6:4. На 1/16-финалите на турнира той ще играе срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Джордж Лазаров е финалист в Бургас

Джордж Лазаров е финалист в Бургас

  • 10 окт 2026 | 15:48
  • 412
  • 0
Иван Иванов отпадна точно преди финала в Италия

Иван Иванов отпадна точно преди финала в Италия

  • 10 окт 2026 | 15:37
  • 531
  • 5
Росица Денчева загуби полуфинала в Бургас

Росица Денчева загуби полуфинала в Бургас

  • 10 окт 2026 | 15:16
  • 510
  • 1
Коко Гоф се оттегли от турнира в Ухан

Коко Гоф се оттегли от турнира в Ухан

  • 10 окт 2026 | 14:05
  • 500
  • 0
277-ият в света поднесе сензацията в Шанхай

277-ият в света поднесе сензацията в Шанхай

  • 10 окт 2026 | 09:42
  • 2211
  • 1
Джокович разкри къде ще играе до края на годината

Джокович разкри къде ще играе до края на годината

  • 10 окт 2026 | 09:18
  • 4791
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:1 Локо (Пд), домакините опитват натиск

Локо (Сф) 0:1 Локо (Пд), домакините опитват натиск

  • 10 окт 2026 | 17:30
  • 3271
  • 0
Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

  • 10 окт 2026 | 16:53
  • 11595
  • 24
На полувремето: Челси 2:0 Борнемут, "сините" водят след два светкавични гола

На полувремето: Челси 2:0 Борнемут, "сините" водят след два светкавични гола

  • 10 окт 2026 | 17:48
  • 4611
  • 1
Втора лига на живо: предстои мачът в Добрич

Втора лига на живо: предстои мачът в Добрич

  • 10 окт 2026 | 17:05
  • 21589
  • 7
Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 17:37
  • 1666
  • 0
Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

  • 10 окт 2026 | 14:21
  • 21208
  • 29