Сливен ще бъде домакин на международен шахматен турнир за младежи до 18 г.

Близо 80 млади шахматисти от повече от пет държави се очаква да участват в четвъртото издание на международния турнир „Димитър Карапчански“, който ще се състои от 16 до 18 октомври в хотел „Империя Фратели“ в Сливен, съобщиха от шахматен клуб „Сините камъни“. В турнира по класически шахмат ще се включат юноши и девойки до 18 години. Сред заявените участници са шампионки на България и Европейския съюз, както и състезателки с международното звание WFM (Woman FIDE Master – международен майстор при жените).

Организаторите посочват, че турнирът се провежда с подкрепата на Община Сливен и образователната платформа Modern Chess. Домакин на събитието е хотел „Империя Фратели“.

БТА припомня, че ШК „Сините камъни“ е създаден през 2018 година и е сред водещите в момента в страната. Сред значимите успехи е и представянето на Ния Малчева на първенството на Европейския съюз в Рожнов (Чехия), където в края на август тя спечели шампионската титла и заслужи званието жена ФИДЕ майстор (WFM).

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