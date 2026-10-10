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Германските легенди в шейните Тобиас Артл и Тобиас Вендл ще останат в спорта до Олимпиадата през 2030 г.

  • 10 окт 2026 | 16:37
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Германските легенди в шейните Тобиас Артл и Тобиас Вендл ще останат в спорта до Олимпиадата през 2030 г.

Рекордните олимпийски шампиони в спускането с шейни Тобиас Вендл и Тобиас Арлт от Германия отложиха плановете си за край на кариерата и искат да продължат до следващата Олимпиада през 2030 година във френските Алпи. Вендл и Арлт първоначално планираха да прекратят кариерата си след предстоящия сезон 2026-2027, но промениха решението си.

“Ние сме на 39 години, във форма и здрави сме“, каза Вендл пред телевизия ZDF.

“Постигнахме всичко в нашия спорт: седемкратни олимпийски шампиони сме, 10-кратни световни шампиони и сме печелили Световната купа седем пъти. Кариерата ни приключва почти на 40 - предполага се. Започваме проекта „Олимпийски игри през 2030 година“ и ще ви водим с нас на пътешествието“, казаха двамата в съвместно видео в Инстаграм.

Вендл и Арлт спечелиха по два златни медала на двойки и отборно на Игрите през 2014, 2018 и 2022 година, плюс отборно злато и бронз на двуместна шейна тази година в Милано-Кортина.

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Снимки: Gettyimages

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