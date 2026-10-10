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Скандал в Ла Лига! Феновете на Райо Валекано прекратиха мача с Атлетик при завръщането на “Вайекас”

  • 10 окт 2026 | 16:00
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Скандал в Ла Лига! Феновете на Райо Валекано прекратиха мача с Атлетик при завръщането на “Вайекас”

Мачът от 8-ия кръг на Ла Лига между Райо Валекано и Атлетик Билбао се разви по скандален начин, тъй като не успя да завърши и бе прекратен от феновете на домакините още в началото на първата част при резултат 0:0. Срещата се игра на клубния стадион на мадридчани “Вайекас”, като 146 дни по-късно Райо се завърна в дома си, а случилото се определено ще се запомни.

Феновете на домакините прекратиха двубоя, след като от 14-ата минута започнаха да хвърлят хартиени самолетчета и топчета в знак на протест срещу клубното ръководство. Една от главните причини за бурното недоволство на привържениците е именно окаяното състояние на “Вайекас”, заради което дълго време отборът бе принуден да домакинства на стадиона на Леганес.

Феновете на Райо също скандираха срещу Преса по време на приятелски мач на стадиона миналата седмица, а на президентската ложа се появиха графити с надпис „Преса, тръгвай сега“. Почти сигурно случилото се сега ще коства служебна загуба на Райо и доста сериозна финансова глоба.

Райо започна по-добре двубоя и първо попадение на Серхио Камейо бе отменено заради засада, а след това Унай Симон трябваше да спасява опасен удар на Хорхе Де Фрутос. Около 13-ата минута обаче феновете на домакините взеха нещата в свой ръце. Преди изпълнение на корнер за Райо привържениците започнаха да хвърлят хартиени самолетчета и топчета в знак на протест срещу клубното ръководство.

Една от главните причини за бурното недоволство на феновете е именно окаяното състояние на клубния стадион. Привържениците от една от трибуните зад вратите предприеха тези действия като форма на протест срещу собственика и президент на столичния клуб Раул Мартин Преса. На трибуните бе опънат и транспарант с послание: „Преса, топката е на твоя покрив“.

Реферът Хосе Санчес Мартинес в крайна сметка взе решение да прибере футболистите в съблекалнята.  След над 35 минути прекъсване бе направен опит срещата да бъде подновена, но феновете на домакините пак започнаха да хвърлят предмети и мачът бе окончателно прекратен, а съдията отново прибра играчите - този път за постоянно.

Иначе испанските медии показаха и какво е написано на хартиите, които хвърляха феновете на Райо. В тях имаше послания като "Шефът е нервен“, „Не можем да позволим на водите да се успокоят“ и „Трябва да продължим да ескалираме конфликта.“ На самите хартии пък има и указания как се прави хартиен самолет.

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Снимки: Imago

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