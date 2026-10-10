Скандал в Ла Лига! Феновете на Райо Валекано прекратиха мача с Атлетик при завръщането на “Вайекас”

Мачът от 8-ия кръг на Ла Лига между Райо Валекано и Атлетик Билбао се разви по скандален начин, тъй като не успя да завърши и бе прекратен от феновете на домакините още в началото на първата част при резултат 0:0. Срещата се игра на клубния стадион на мадридчани “Вайекас”, като 146 дни по-късно Райо се завърна в дома си, а случилото се определено ще се запомни.

Феновете на домакините прекратиха двубоя, след като от 14-ата минута започнаха да хвърлят хартиени самолетчета и топчета в знак на протест срещу клубното ръководство. Една от главните причини за бурното недоволство на привържениците е именно окаяното състояние на “Вайекас”, заради което дълго време отборът бе принуден да домакинства на стадиона на Леганес.

‼️🏟️ SE PARA EL RAYO - ATHLETIC CLUB 👉 Los aficiondos comienzan a tirar aviones de papel al campo mientras se disputa el partido https://t.co/ZE7c5tF1t5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 10, 2026

Феновете на Райо също скандираха срещу Преса по време на приятелски мач на стадиона миналата седмица, а на президентската ложа се появиха графити с надпис „Преса, тръгвай сега“. Почти сигурно случилото се сега ще коства служебна загуба на Райо и доста сериозна финансова глоба.

Райо започна по-добре двубоя и първо попадение на Серхио Камейо бе отменено заради засада, а след това Унай Симон трябваше да спасява опасен удар на Хорхе Де Фрутос. Около 13-ата минута обаче феновете на домакините взеха нещата в свой ръце. Преди изпълнение на корнер за Райо привържениците започнаха да хвърлят хартиени самолетчета и топчета в знак на протест срещу клубното ръководство.

Tremendo lo que acaba de hacer la afición del Rayo, para intentar que su presiente, Martín presa se vaya, lleva el partido más de 10 minutos parado. Han tirado aviones de papel, pelotitas, de todo. Tremendo https://t.co/tHCRCNUtVR — AtletionTop (@AtletiOnTop) October 10, 2026

Една от главните причини за бурното недоволство на феновете е именно окаяното състояние на клубния стадион. Привържениците от една от трибуните зад вратите предприеха тези действия като форма на протест срещу собственика и президент на столичния клуб Раул Мартин Преса. На трибуните бе опънат и транспарант с послание: „Преса, топката е на твоя покрив“.

Реферът Хосе Санчес Мартинес в крайна сметка взе решение да прибере футболистите в съблекалнята. След над 35 минути прекъсване бе направен опит срещата да бъде подновена, но феновете на домакините пак започнаха да хвърлят предмети и мачът бе окончателно прекратен, а съдията отново прибра играчите - този път за постоянно.

✍️ "Presa está nervioso". 👀 "No podemos permitir que se calmen las aguas". 👉 "Debemos seguir escalando el conflicto". 👉 Así son los papeles que han volado en Vallecas... ¡en los que te enseñan a hacer el avión de papel! https://t.co/XdQXHLAK1N — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2026

Иначе испанските медии показаха и какво е написано на хартиите, които хвърляха феновете на Райо. В тях имаше послания като "Шефът е нервен“, „Не можем да позволим на водите да се успокоят“ и „Трябва да продължим да ескалираме конфликта.“ На самите хартии пък има и указания как се прави хартиен самолет.

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Снимки: Imago