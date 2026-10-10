Джордж Лазаров е финалист в Бургас

Джордж Лазаров се класира за първия си финал на сингъл при мъжете в турнирите от веригата World Tennis Tour. Държавният шампион на България достигна до мача за титлата на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Авеню".

21-годишният българин победи убедително на полуфиналите Ян Купчич (Словения) с 6:3, 6:0 за 66 минути игра.

Поставеният под номер 6 Лазаров изостана с 1:3 в началото на мача, но спечели следващите 11 гейма и триумфира с победата.

Утре Джордж Лазаров ще играе за титлата срещу победителя от двубоя между Матей Флорин Бреазу (Румъния) и Матиа Нанели (Италия).

По-късно днес Лазаров ще участва и в първия си финал на двойки в турнирите от веригата World Tennis Tour. Четвъртите поставени Джордж Лазаров и Вардан Манукян (Русия) ще спорят за титлата срещу първите поставени Матей Флорин Бреазу и Влад Кристиан Бреазу (Румъния).

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