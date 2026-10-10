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Росица Денчева загуби полуфинала в Бургас

  • 10 окт 2026 | 15:16
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Росица Денчева загуби полуфинала в Бургас

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Поставената под номер 4 Денчева загуби от осмата в схемата Ане Минтеги дел Олмо (Испания) с 6:0, 3:6, 0:6 за час и 41 минути игра.

Българката спечели убедително първия сет, без да загуби гейм, за 28 минути, но отстъпи в следващите две части и отпадна от надпреварата.

Преди този двубой Денчева постигна три победи в турнира, като загуби само един сет. Втората ракета на България заема номер 205 в световната ранглиста през тази седмица, но благодарение на отличното си представяне в Бургас си гарантира дебют в топ 200 на света.

Това е четвъртият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, който се провежда в България през тази година. До момента страната беше домакин на надпревари в Хасково, Пазарджик и Пловдив, а до края на годината предстои още един турнир от този ранг. Победителката във всяко състезание получава 50 точки за световната ранглиста. Следващият ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври.

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