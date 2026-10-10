Лиа Любенова отпразнува рождения си ден с лични постижения

Лиа Любенова изигра без грешка и волната си програма при девойките на турнира Гран При по фигурно пързаляне за девойки в Гданск (Полша) и навръх 17-ия си рожден ден записа нови най-добри постижения.

Българката получи 88.78 точки за изпълнението си и събра общ сбор от 136.22 точки.

Тези резултати, както и оценката й от кратката програма (47.44), също представена без грешка, са новите й лични постижения.

Любенова завърши на 20-о място в крайното класиране, като бе 19-а и в кратката, и във волната програма.

Златния медал спечели японката Сумика Канадзава със 196.37 точки, среброто е за канадката Лиа Чо със 195.76, а третото място зае швейцарката Елизабет Дибърн със 189.11 точки.

Утре предстои волната програма при юношите с участието на Йоанис Апостолу.

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