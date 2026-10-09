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Треньорът на Фратрия: Не изпълнихме плана си

  • 9 окт 2026 | 22:27
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Наставникът на Фратрия Ренарс Роде бе разочарован от загубата с 0:2 от Етър Велико Търново в среща от 12-ия кръг на Втора лига. Това бе едва второ поражение тима от началото на сезона и ги лиши от възможността да оглавят класирането.

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"Допуснахме попадение и не отбелязахме - това е простата причина да загубим. Не изпълнихме плана си за двубоя така, както искахме. Етър беше отборът, който владееше повече топката. Няма значение какво отсъжда съдията - аз гледам нашата игра. Интересува ме как играем ние, а не решенията на реферите. Ако играем добре, ще постигнем това, което искаме", каза Роде.

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