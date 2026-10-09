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Джордж Лазаров стигна до финала на двойки и до полуфинал на сингъл в Бургас

  • 9 окт 2026 | 20:04
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Джордж Лазаров стигна до финала на двойки и до полуфинал на сингъл в Бургас

Джордж Лазаров се класира за финала на двойки и полуфиналите на сингъл на турнира по тенис от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню“.

На полуфиналите на двойки четвъртите поставени Джордж Лазаров и Вардан Манукян (Русия) победиха вторите в схемата Никола Гарсия Лонго (Аржентина) и Янис Милетич (Италия) с 6:1, 0:6, 10:7 за точно един час игра.

След размяна на по един убедително спечелен сет Лазаров и Манукян поведоха с 9:6 в шампионския тайбрек и реализираха втория си мачбол, за да стигнат до победата.

Утре българинът и руският му партньор ще играят за титлата срещу първите поставени Матей Флорин Бреазу и Влад Кристиан Бреазу (Румъния).

По-рано днес Лазаров се класира и за полуфиналите на сингъл. Поставеният под номер 6 българин надделя убедително на четвъртфиналите Влад Кристиан Бреазу (Румъния) с 6:3, 6:1.

21-годишният българин поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Лазаров поведе с 2:0, а след 3:1 спечели четири поредни гейма, за да затвори мача.

За място на финала той ще играе срещу Ян Купчич (Словения).

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