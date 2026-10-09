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  2. Вихрен (Сандански)

Кьосев: Един от слабите мачове за нас

  • 9 окт 2026 | 19:58
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Кьосев: Един от слабите мачове за нас

Вихрен загуби гостуването на Янтра в Габрово с 0:1. Ето какво каза старши треньорът Борислав Кьосев на санданчани след края на мача.

"Имахме някакъв план за мача, но не се получи. Един от слабите мачове за нашия отбор. Ще направим анализ, но лежерно темпо през целия мач – и за тях, и за нас. Те имаха една ситуация и я вкараха. Не че ние имахме много положения, но мисля, че създадохме повече положения, но твърде малко. Безлична игра за нашия отбор. И логично загубихме“, каза наставникът след края на двубоя.

Янтра посече лидера
Янтра посече лидера

"Лео Пимента не се представи добре, от няколко мача не се представя добре. Трябва да извлечем потенциала, който има – това важи за всеки в отбора. Гледаме да се подготвяме максимално добре, но някой път се получава, някой път – не. Лошото е, че след тази загуба може би губим лидерството„, добави наставникът. „Има много мачове до края, конкурентите за първото място ще губят, ние също ще губим. Дано накрая сме от отборите, които в края ще се борят за Първа лига„, коментира още специалистът.

"Сега имаме мач за Купата с Локомотив София, има стимул. Най-лошото е, че се контузиха част от основните футболисти – Александър Башлиев и Антон Тунгаров. Това за мен е най-голямата загуба от мача. Яд ни е, че не можахме да спечелим, дори и една точка нямаше да е лошо. Поздравявам Янтра, поздравявам новия стар треньор на домакините – справиха се добре. Защо да е изненада успех срещу Локомотив София?! Ние няма какво да губим, ще има стимул срещу този съперник“, завърши Кьосев.

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