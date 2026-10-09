Александър Бублик и И Чжоу се класираха за третия кръг на турнира в Шанхай

Александър Бублик от Казахстан се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Шанхай с награден фонд от близо 9,5 милиона долара. Бублик надигра чеха Томаш Махач с 6:4, 7:6 (4) за час и 25 минути на корта. Той направи пробив още в първия гейм на първия сет, който след това затвърди и запази аванса си за крайното 6:4. Във втората част Бублик отново проби за 2:1, но Махач направи рибрейк при 3:3. Двамата стигнаха до тайбрек, в който само един мини пробив на състезателя от Казахстан бе достатъчен за крайния му успех. В третия кръг на турнира той ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима, който е поставен под номер 16 в схемата.

В друг мач от турнири представителят на домакините И Чжоу се наложи над италианеца Лоренцо Музети в три сета - 7:6 (7), 3:6, 7:6 (1). Срещата продължи два часа и половина, а китаецът показа по-здрави нерви в двата решителни тайбрека. В третия кръг той ще срещне поляка Хуберт Хуркач, който в тази фаза се наложи над сърбина Новак Джокович.

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Снимки: Gettyimages