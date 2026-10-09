Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Александър Бублик и И Чжоу се класираха за третия кръг на турнира в Шанхай

  • 9 окт 2026 | 18:10
  • 258
  • 0
Александър Бублик и И Чжоу се класираха за третия кръг на турнира в Шанхай

Александър Бублик от Казахстан се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Шанхай с награден фонд от близо 9,5 милиона долара. Бублик надигра чеха Томаш Махач с 6:4, 7:6 (4) за час и 25 минути на корта. Той направи пробив още в първия гейм на първия сет, който след това затвърди и запази аванса си за крайното 6:4. Във втората част Бублик отново проби за 2:1, но Махач направи рибрейк при 3:3. Двамата стигнаха до тайбрек, в който само един мини пробив на състезателя от Казахстан бе достатъчен за крайния му успех. В третия кръг на турнира той ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима, който е поставен под номер 16 в схемата.

В друг мач от турнири представителят на домакините И Чжоу се наложи над италианеца Лоренцо Музети в три сета - 7:6 (7), 3:6, 7:6 (1). Срещата продължи два часа и половина, а китаецът показа по-здрави нерви в двата решителни тайбрека. В третия кръг той ще срещне поляка Хуберт Хуркач, който в тази фаза се наложи над сърбина Новак Джокович.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Трета победа без загубен сет и 1/2-финал за Иван Иванов в Италия

Трета победа без загубен сет и 1/2-финал за Иван Иванов в Италия

  • 9 окт 2026 | 15:11
  • 618
  • 0
Джордж Лазаров е полуфиналист в Бургас

Джордж Лазаров е полуфиналист в Бургас

  • 9 окт 2026 | 15:08
  • 339
  • 0
Росица Денчева спечели българското дерби срещу Ива Иванова в Бургас

Росица Денчева спечели българското дерби срещу Ива Иванова в Бургас

  • 9 окт 2026 | 15:06
  • 389
  • 0
Зверев избегна тежка травма и продължава в Шанхай

Зверев избегна тежка травма и продължава в Шанхай

  • 9 окт 2026 | 12:37
  • 3067
  • 0
Стара Загора посреща женски тенис турнир за $40 000

Стара Загора посреща женски тенис турнир за $40 000

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 1039
  • 0
Канонада от асове на Хуркач му осигури сблъсък с Джокович в Шанхай

Канонада от асове на Хуркач му осигури сблъсък с Джокович в Шанхай

  • 9 окт 2026 | 09:37
  • 1367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

  • 9 окт 2026 | 19:28
  • 2399
  • 1
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 4995
  • 3
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 10716
  • 92
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 1542
  • 0
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 34762
  • 181
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 13408
  • 10