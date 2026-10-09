Мертенс продължи победната си серия срещу фаворитки с триумф над Швьонтек

Елизе Мертенс продължи впечатляващото си представяне на турнира в Пекин, след като поднесе голяма изненада и надигра поставената под номер 8 Ига Швьонтек със 7:6 (0), 6:3. Белгийката стигна до чистия успех след 1 час и 50 минути игра, като по този начин си осигури първо класиране на полуфинал на „Чайна Оупън“ в своята кариера.

Това бе първа победа за Мертенс срещу полякинята от три изиграни двубоя в тура на WТА. С този успех белгийската тенисистка си осигури първи полуфинал на сингъл от категория WТА 1000 от 2021 година насам и общо трети в кариерата си. Пътят ѝ в китайската столица бе изключително труден, след като по пътя си тя отстрани последователно три шампионки от Големия шлем: Йелена Остапенко, Коко Гоф и Ига Швьонтек.

За първи път Мертенс успява да запише победи над три носителки на "мейджър" трофеи в рамките на един и същи турнир. Единственото подобно постижение в миналото ѝ бе триумфът в Доха през 2019 година, където се наложи над Анджелик Кербер на полуфинала и Симона Халеп във финалния мач.

ANOTHER BIG WIN IN BEIJING!🤩 @elise_mertens defeats Swiatek in straight sets! #ChinaOpen https://t.co/iypSchMkip — wta (@WTA) October 9, 2026

С победите си над Гоф и Швьонтек Мертенс стана и първата състезателка след Арина Сабаленка през 2018 година, която побеждава повече от една бивша шампионка на турнира в Пекин в едно издание.

Отпадането на Швьонтек имаше отражение и върху класирането за Финалите на WТА в Индиън Уелс, като подпечата квотите за заключителния турнир на Мира Андреева и Линда Носкова. И двете тенисистки, които по-рано през сезона спечелиха първите си трофеи от Големия шлем съответно на „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“, ще направят своя дебют на сингъл в турнира на осемте най-добри за годината.

На полуфиналите Мертенс ще премери сили с китайката Цинвън Чжън. Местната любимка победи на четвъртфиналите украинката Елина Свитолина с 6:3, 7:6(6).

Look what it means 💪 Zheng Qinwen secures a spot in the semifinal in Beijing! That reaction 🤩 #ChinaOpen https://t.co/yTQQn23rub — wta (@WTA) October 9, 2026





Олимпийската шампионка от Париж поведе с 5:2 гейма с два пробива в първия сет и нямаше проблеми да го спечели. Във втория сет обаче шестата поставена Свитолина и създаде проблеми. Украинката проби за 4:3 и изглеждаше, че ще изравни сетовете, но още в следващия гейм Чжън изравни за 4:4 с единствения си пробив във втория сет. В тайбрека водачеството се смени на няколко пъти, но една намеса на мрежата в полза на китайката при 6:6 точки й помогна да направи нов минипробив, а това я доведе и до успеха в мача.

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