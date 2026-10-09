Бислимов преди срещата с Пирин: Важно е да изиграем умно мача

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели очакванията си за срещата с Пирин (Благоевград) от поредния кръг във Втора лига. Наставникът обърна внимание и на двубоя с Крумовград за Купата на България, спечелен от плевенчани след обрат с 2:1 като гост през миналия уикенд.

"Много подценихме мача и подходихме лежерно, а Крумовград има добри и опитни футболисти. През второто полувреме вече се видя, че не могат да издържат на темпото. Смените също помогнаха и играхме по-добре. Тези мачове са от най-трудните".

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Успехът над лидера в Югоизточната Трета лига гарантира на Спартак двубой с шампиона на България Левски, но преди това тимът трябва да мисли и за ангажимента си в първенството.

"Сега е важно първо да мислим за мача в Благоевград, а не за Левски. Има време до срещата с Левски. Предстои ни двубой за 6 точки. Трябва да подходим сериозно, защото отборите са равностойни и който е по-мотивиран, той ще победи. Важно е да изиграем умно мача, да изпълним игровия план. Важни са трите точки, а не дали играем добре и красиво", каза Бислимов.

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