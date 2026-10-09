Опитен играч се завръща за Спартак (Плевен)

Спартак (Плевен) гостува на Пирин (Благоевград) в среща от 12-ия кръг на Втора лига. След успеха над Крумовград за Купата на България, гарантирал среща с шампиона Левски, плевенчани трябва да обърнат внимание и на първенството, в което заемат 13-о място с актив от 13 точки след 11 мача.

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Съперникът е последен с 11 загуби и едва 4 отбелязани гола, но се подсили в последните дни. За предстоящата среща старши треньорът на Спартак ще може да разчита на опитния бранител Яни Пехливанов, който се завръща в групата.

Под въпрос обаче остава Васил Шопов. Александър Кожухаров се завърна още срещу Крумовград и е на разположение. В последната си визита в Благоевград Спартак (Плевен) взе точка, но този път целта са трите.

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