Трета победа без загубен сет и 1/2-финал за Иван Иванов в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният Иванов, поставен под №5, победи на четвъртфиналите третия в схемата Лоран Локоли (Франция) с 6:4, 6:1 за час и 49 минути игра.

Българинът спечели първия сет с единствен пробив в десетия гейм. Във втората част националът доминираше изцяло, поведе с 5:0 и без затруднения затвори сета с 6:1. Това е трета поредна победа за Иванов на турнира, без да загуби сет.

За място на финала Иван Иванов, който през тази седмица заема №494 в световната ранглиста, ще играе срещу водача в схемата Даниел Михалски (Полша), който е №256 в света.

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