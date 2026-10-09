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Росица Денчева спечели българското дерби срещу Ива Иванова в Бургас

  • 9 окт 2026 | 15:06
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Росица Денчева спечели българското дерби срещу Ива Иванова в Бургас

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Авеню".

Поставената под №4 Денчева победи другата българка Ива Иванова с 6:4, 6:0 за 68 минути.

19-годишната Денчева поведе с 3:1, но допусна изравняване при 3:3. След 4:4 тя спечели два поредни гейма и затвори първия сет с 6:4. Във втората част Росица не даде нито един гейм на Иванова и си осигури място сред най-добрите четири.

На полуфиналите Денчева, която през тази седмица заема №205 в световната ранглиста, ще играе срещу поставената под №8 Ане Минтеги дел Олмо (Испания).

Това е четвъртият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, който се провежда в България през тази година. До момента страната ни беше домакин на надпревари в Хасково, Пазарджик и Пловдив, а до края на годината предстои още един турнир от този ранг. Победителката във всяка от надпреварите получава 50 точки за световната ранглиста. Следващият турнир ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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