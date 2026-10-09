Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Пастърнак блесна при разгромна победа на Бостън над Юта

  • 9 окт 2026 | 11:58
  • 231
  • 0
Пастърнак блесна при разгромна победа на Бостън над Юта

Бостън Бруинс записа категоричен успех с 6:1 над Юта Мамът на свой лед в зала „ТД Гардън“. Голямата звезда на вечерта бе Давид Пастърнак, който се отличи с два гола и две асистенции при числено превъзходство, повеждайки тима си към изразителния триумф.

Чешкият нападател откри головата си сметка за новия сезон и едновременно с това сложи край на сушата за „мечоците“ при игра с човек повече. До този мач Бостън нямаше отбелязано попадение от десет опита с числено предимство, но срещу Юта реализира три от четири възможности. С двете си попадения Пастърнак се изравни с Брад Маршанд на четвъртото място във вечната ранглиста на клуба с по 422 гола.

Морган Гийки също направи силен мач с гол и две асистенции, а вратарят Джереми Суейман отрази 36 удара за успеха на домакините, които вече имат баланс от три победи и две загуби.

„Този мач даде огромен тласък на играта ни. Всичко се получаваше на леда и се справихме отлично при ключовите ситуации“, сподели Пастърнак, за когото това бе първи гол в ролята на капитан на Бостън.

Гостите от Юта, които влязоха в срещата като отборът с най-ефективно числено превъзходство в НХЛ (61,5%), не успяха да се разпишат в нито един от седемте си опита с човек повече. Титулярният им страж Себастиан Коса инкасира три гола от осем изстрела, преди да бъде заменен от Карел Веймелка, завършил с 11 спасявания. Единственото попадение за Мамът реализира Джак Макбейн в последната третина.

„Определено не започнахме добре и оставихме Коса в трудна ситуация. Унизителна вечер за нас, но трябва да си извадим поуки. Не бяхме готови за началото, докато съперникът влезе пределно мотивиран. Допуснахме елементарни грешки, от които нямаше как да се върнем“, призна капитанът на гостите Клейтън Келър.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 9 окт 2026 | 08:01
  • 899
  • 0
Лиа Любенова 19-а след кратката програма на Гран При в Гданск

Лиа Любенова 19-а след кратката програма на Гран При в Гданск

  • 9 окт 2026 | 01:39
  • 1156
  • 0
140 състезатели участваха във втория ден на Купа "Ел Тепе"

140 състезатели участваха във втория ден на Купа "Ел Тепе"

  • 8 окт 2026 | 15:28
  • 535
  • 0
Кайл Конър донесе драматичен успех на Уинипег срещу Колорадо в последната минута

Кайл Конър донесе драматичен успех на Уинипег срещу Колорадо в последната минута

  • 8 окт 2026 | 12:21
  • 667
  • 0
Александър Романов вероятно ще пропусне остатъка от сезона в НХЛ

Александър Романов вероятно ще пропусне остатъка от сезона в НХЛ

  • 8 окт 2026 | 11:45
  • 509
  • 0
Едмънтън прегази Анахайм с пет гола във втората третина

Едмънтън прегази Анахайм с пет гола във втората третина

  • 8 окт 2026 | 11:39
  • 500
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 19615
  • 45
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 4661
  • 3
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 10540
  • 9
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 3995
  • 1
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 38241
  • 19
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 28723
  • 28