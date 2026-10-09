Пастърнак блесна при разгромна победа на Бостън над Юта

Бостън Бруинс записа категоричен успех с 6:1 над Юта Мамът на свой лед в зала „ТД Гардън“. Голямата звезда на вечерта бе Давид Пастърнак, който се отличи с два гола и две асистенции при числено превъзходство, повеждайки тима си към изразителния триумф.

Чешкият нападател откри головата си сметка за новия сезон и едновременно с това сложи край на сушата за „мечоците“ при игра с човек повече. До този мач Бостън нямаше отбелязано попадение от десет опита с числено предимство, но срещу Юта реализира три от четири възможности. С двете си попадения Пастърнак се изравни с Брад Маршанд на четвъртото място във вечната ранглиста на клуба с по 422 гола.

David Pastrnak absolutely ripped this puck 😳 https://t.co/r2D5Ajol4o — NHL (@NHL) October 9, 2026

Морган Гийки също направи силен мач с гол и две асистенции, а вратарят Джереми Суейман отрази 36 удара за успеха на домакините, които вече имат баланс от три победи и две загуби.

„Този мач даде огромен тласък на играта ни. Всичко се получаваше на леда и се справихме отлично при ключовите ситуации“, сподели Пастърнак, за когото това бе първи гол в ролята на капитан на Бостън.

Power play goal for Boston! Scored by Morgan Geekie with 12:03 left in the 2nd. Assisted by David Pastrnak and Pavel Zacha. BOS: 5 | UTA: 0 #UTAvsBOS #NHLBruins #TusksUp https://t.co/LqHvK7PTKD — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 9, 2026

Гостите от Юта, които влязоха в срещата като отборът с най-ефективно числено превъзходство в НХЛ (61,5%), не успяха да се разпишат в нито един от седемте си опита с човек повече. Титулярният им страж Себастиан Коса инкасира три гола от осем изстрела, преди да бъде заменен от Карел Веймелка, завършил с 11 спасявания. Единственото попадение за Мамът реализира Джак Макбейн в последната третина.

#Mammoth 1 @ #Bruins 6 [P3-10:12]: Goal: Jack McBain (1) 6’ Snapshot Assists: D.Simashev (2), B.Hayton (2) #TusksUp #NHLBruins #NHL https://t.co/OJyEYDvkkp — NHL Goal Videos (@NHLGoalsVideo) October 9, 2026

„Определено не започнахме добре и оставихме Коса в трудна ситуация. Унизителна вечер за нас, но трябва да си извадим поуки. Не бяхме готови за началото, докато съперникът влезе пределно мотивиран. Допуснахме елементарни грешки, от които нямаше как да се върнем“, призна капитанът на гостите Клейтън Келър.

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