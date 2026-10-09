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Канонада от асове на Хуркач му осигури сблъсък с Джокович в Шанхай

  • 9 окт 2026 | 09:37
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Канонада от асове на Хуркач му осигури сблъсък с Джокович в Шанхай

Хуберт Хуркач си осигури сблъсък с Новак Джокович във втория кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Полякът, който се състезава в надпреварата за първи път след триумфа си с титлата през 2023 година, пласира забележителните 19 аса за успеха с 6:3, 7:6(4) над австралиеца Джеймс Дъкуърт в мач, продължил 81 минути.

„Очаква ме вълнуващо предизвикателство, заяви Хуркач, който изостава с 0-8 в преките си срещи срещу сърбина. Целта ми е да покажа качествен тенис срещу него и да стигна до победа. Той вече има доста победи срещу мен... Трябва да сервирам отлично, да играя солидно от основната линия и да бъда прецизен на ретур. Новак отново спечели титла в Пекин и за мен винаги е чест да деля корта с такъв велик шампион.“

Хуркач демонстрира стабилно възходяща форма по време на азиатското турне на твърди кортове, след като достигна до финала в Чънду и до полуфиналите в Пекин. Бившият номер шест в световната ранглиста трябваше да се откаже във втория сет на полуфинала си срещу Алекс де Минор в китайската столица, но сподели, че вече се чувства възстановен.

„Определено се чувствам по-добре, допълни полякът. - В Пекин нямах късмет заради проблем с аддуктора, но нещата се подобряват. Вложих много усилия във възстановяването, за да върна енергията си за този турнир, защото обожавам да играя тук."

В откриващия мач на централния корт Стефанос Циципас запази перфектния си баланс от 6 победи от 6 мача в първи кръг на турнира в Шанхай, надигравайки квалификанта Кимер Копеянс с 6:3, 7:5. Подобно на Хуркач, гръцкият тенисист бе безкомпромисен на собствен сервис, губейки само четири от общо 19 разиграни точки на втори начален удар.

„Имам чувството, че най-силният ми тенис се получава именно когато играя в първия мач за деня“, коментира Циципас, припомняйки си успеха над шампиона от Синсинати Артур Фис на старта на Откритото първенство на САЩ. Следващото изпитание пред бившия номер 3 в света ще бъде 18-ият поставен Лучано Дардери, когото Циципас победи на трева в Хале миналата година. Благодарение на успеха в Шанхай гъркът се изкачи с пет позиции до 38-ото място в класацията на живо на АТР.

Успешен старт в Шанхай записаха също Хуан Мануел Серундоло, Ян-Ленард Щруф и Матео Арналди. Серундоло надделя над квалификанта Николас Мехия с 6:4, 6:4 и ще срещне втория поставен и шампион от Токио Карлос Алкарас. Щруф се наложи над испанския талант от проекта „Следващата генерация“ Мартин Ландалусе с 6:4, 6:4, осигурявайки си двубой срещу шестия в света Даниил Медведев.

Матео Арналди нямаше затруднения срещу квалификанта Бърнард Томич и го победи категорично с 6:3, 6:1 за 52 минути. В следващия етап италианецът ще играе срещу 11-ия поставен Тейлър Фриц, който продължава битката си за класиране на Финалите на АТР, заемайки 12-а позиция в годишната надпревара за Торино.

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