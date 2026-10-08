Младок на Арсенал с три вписвания в книгата на “Гинес”

Един от най-големите таланти на Арсенал – Макс Дауман, вече има три постижения, вписани в Книгата на рекордите на “Гинес”, въпреки че ще навърши 17 години едва през декември. Англичанинът е най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг, най-младият участник в Шампионска лига и най-младият шампион на Англия.

През сезон 2025/26 Дауман записа 13 мача за първия отбор на „артилеристите“. При попадението си срещу Евертън той беше само на 16 години и 73 дни, с което подобри рекорда за най-млад голмайстор в английския елит.

Three Guinness World Records titles before 17 ⚽😱 @Arsenal's Max Dowman has been presented with three official Guinness World Records certificates following his record-breaking rise through English and European football. https://t.co/C7BiDJwNyF — Guinness World Records (@GWR) October 8, 2026

Още преди това талантът влезе в историята на Шампионска лига, появявайки се като резерва при победата с 3:0 над Славия Прага на възраст от 15 години и 308 дни.

Третият рекорд дойде с титлата на Арсенал в Премиър лийг. Дауман получи шампионски медал на 16 години и 144 дни, подобрявайки постижението на Фил Фоудън, който стана шампион с Манчестър Сити на 17 години.

Младокът продължава да впечатлява и през настоящия сезон, като вече отбеляза два гола при победата с 4:2 над Ипсуич за Купата на лигата. Любопитното е, че Дауман беше близо и до четвърти рекорд, но дебютът му за Арсенал на 15 години и 235 дни не успя да подобри постижението на неговия съотборник Итън Нуанери.

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