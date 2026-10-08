Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал

Младок на Арсенал с три вписвания в книгата на “Гинес”

  • 8 окт 2026 | 21:57
  • 468
  • 0
Младок на Арсенал с три вписвания в книгата на “Гинес”

Един от най-големите таланти на Арсенал – Макс Дауман, вече има три постижения, вписани в Книгата на рекордите на “Гинес”, въпреки че ще навърши 17 години едва през декември. Англичанинът е най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг, най-младият участник в Шампионска лига и най-младият шампион на Англия.

През сезон 2025/26 Дауман записа 13 мача за първия отбор на „артилеристите“. При попадението си срещу Евертън той беше само на 16 години и 73 дни, с което подобри рекорда за най-млад голмайстор в английския елит.

Още преди това талантът влезе в историята на Шампионска лига, появявайки се като резерва при победата с 3:0 над Славия Прага на възраст от 15 години и 308 дни.

Третият рекорд дойде с титлата на Арсенал в Премиър лийг. Дауман получи шампионски медал на 16 години и 144 дни, подобрявайки постижението на Фил Фоудън, който стана шампион с Манчестър Сити на 17 години.

Младокът продължава да впечатлява и през настоящия сезон, като вече отбеляза два гола при победата с 4:2 над Ипсуич за Купата на лигата. Любопитното е, че Дауман беше близо и до четвърти рекорд, но дебютът му за Арсенал на 15 години и 235 дни не успя да подобри постижението на неговия съотборник Итън Нуанери.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Полицията в Мърсисайд е нащрек: опасения от нови атаки срещу клубния автобус на Сити преди дербито с Ливърпул

Полицията в Мърсисайд е нащрек: опасения от нови атаки срещу клубния автобус на Сити преди дербито с Ливърпул

  • 8 окт 2026 | 20:24
  • 602
  • 0
Гранит Джака се размина с условна глоба заради фалшивия ковид сертификат

Гранит Джака се размина с условна глоба заради фалшивия ковид сертификат

  • 8 окт 2026 | 20:13
  • 564
  • 0
Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

  • 8 окт 2026 | 20:03
  • 750
  • 1
Обединена УЕФА обяви план за промени във ФИФА

Обединена УЕФА обяви план за промени във ФИФА

  • 8 окт 2026 | 19:31
  • 1886
  • 0
Гакпо и Исак пропуснаха тренировката на Ливърпул, Жаке обаче е на линия

Гакпо и Исак пропуснаха тренировката на Ливърпул, Жаке обаче е на линия

  • 8 окт 2026 | 19:20
  • 1922
  • 1
Мареска и Холанд с идентични послания след проблемите на Манчестър Сити

Мареска и Холанд с идентични послания след проблемите на Манчестър Сити

  • 8 окт 2026 | 18:37
  • 5183
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
  • 14288
  • 46
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 22345
  • 10
Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

  • 8 окт 2026 | 15:53
  • 26280
  • 65
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 11121
  • 10
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 13490
  • 17
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 15678
  • 9