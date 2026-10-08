Очаквайте на живо: Следете със Sportal.bg маратона от Евролигата тази вечер

Четвъртият кръг на Евролигата продължава с шест мача тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 19:00 часа Макаби Тел Авив е домакин на Олимпия Милано.

По същото време Цървена звезда гостува на Дубай.

В 21:00 часа Байерн Мюнхен гостува на Виртус Болоня в Италия.

От 21:15 часа в Атина е сблъсъкът между Панатинайкос и Фенербахче.

От 21:30 часа Апоел Тел Авив гостува на Валенсия.

В 21:45 часа един срещу друг застават отборите на Реал Мадрид и Партизан в Испания.

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