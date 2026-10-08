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Анас Маздрашки отпадна в Монастир

  • 8 окт 2026 | 15:38
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Анас Маздрашки отпадна в Монастир

Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Осмият поставен в схемата българин отстъпи пред Крис ван Вик (РЮА) с 2:6, 6:7(5) за близо два часа на корта.

Маздрашки изостана с 1:3 в първия сет, а след 2:3 Ван Вик взе три поредни гейма и поведе в резултата. Втората част, която се игра равностойно, започна с шест поредни пробива до 3:3, след което двамата спечелиха сервис геймовете си до 6:6. В тайбрека Крис ван Вик направи 5:2 и без проблеми стигна до крайния успех.

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