Кайл Конър донесе драматичен успех на Уинипег срещу Колорадо в последната минута

Кайл Конър реализира победното попадение точно 60 секунди преди края на редовното време, извеждайки Уинипег Джетс до победа с 3:2 срещу Колорадо Аваланч в зала „Канада Лайф Сентър“.

„Просто не се предадохме, сподели Конър след срещата. - Стюарт Скинър ни задържа в мача в моментите, когато не показвахме най-доброто от себе си. Той направи невероятни спасявания и ни вдъхна изключително спокойствие.“

Марк Шайфли намери Конър с прецизен диагонален пас през наситената защита, а нападателят не сгреши с бърз китков изстрел от средна дистанция, фиксирайки крайния резултат в 19:00 минута на третата третина.

KYLE CONNOR CAN'T STOP SCORING, THE JETS GO UP ON THE AVS WITH 1 MINUTE LEFT 😱🚨 https://t.co/GwowxjFZWY — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 8, 2026

Конър се разписа и във втория период, Коул Перфети също отбеляза, а вратарят Стюарт Скинър се отличи с 32 спасявания за Джетс. Тимът от Уинипег продължава без поражение в редовното време от старта на кампанията с баланс от три победи и едно поражение след продължение. Марк Шайфли и Дилън Самбърг допринесоха с по две асистенции.

"WHAT A DANDY BY STUART SKINNER!" Completely agree @JohnForslund 🙂‍↕️ https://t.co/Felr8WqOVN — Winnipeg Jets (@NHLJets) October 8, 2026

„Беше изключително изстрадана победа“, заяви старши треньорът на домакините Скот Арниел. „Изиграхме четири мача в рамките на шест дни, докато съперникът почиваше близо четири дни. Знаехме, че ще заложат на висока скорост. Смятам, че се справихме отлично в стремежа си да затворим центъра на леда и ги принудихме да атакуват предимно от периферията.“

За състава на Колорадо Джейдън Шуорц и Фьодор Свечков се отличиха с по едно попадение и една асистенция, а стражът Макензи Блекууд отрази 16 удара при първата загуба на тима за сезона.

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