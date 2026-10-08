Александър Романов вероятно ще пропусне остатъка от сезона в НХЛ

Защитникът на Ню Йорк Айлъндърс Александър Романов е със скъсани кръстни връзки в дясното коляно и вероятно ще пропусне остатъка от сезона в Националната хокейна лига.

Руснакът се контузи при поражението с 2:5 от Ню Йорк Рейнджърс във вторник и сега ще трябва да претърпи операция. Прогнозите на лекарите са, че той ще се нуждае от шест до осем месеца за възстановяване.

Това е втората тежка контузия за Романов в рамките на по-малко от година. На 19 ноември 2025-а той получи травма в рамото, заради която също се наложи да бъде опериран. Това го извади от игра за оставащата част от сезон 2025/26.

В кариерата си Романов има 17 гола и 67 асистеннции в 372 мача за отборите на Монреал Канейдиънс и Ню Йорк Айлъндърс.

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